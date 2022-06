Playoff Mondiali 2022, dove vedere Galles-Ucraina: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Domenica 5 giugno, alle ore 18, al “Cardiff Stadium”, il Galles del C.T Robert Page ospiterà l’Ucraina del C.T Oleksandr Petrakov, il match è valido per la finale Playoff per le qualificazioni a Qatar 2022. Prima di scoprire dove vedere Galles-Ucraina in diretta tv e streaming, ecco un focus sulle qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Il Galles è giunto a giocarsi questa finale per il pass Mondiale dopo aver battuto a marzo l’Austria 2-1; l’Ucraina, invece, mercoledì scorso ha battuto a Glasgow la Scozia 1-3. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

PROBABILI FORMAZIONI GALLES-UCRAINA

GALLES (3-5-2): Ward; Gunter, Mepham, Norrington-Davies; Smith, Levitt, Morrell, Williams, Burns; Moore, James. C.T: Page.

UCRAINA (4-1-4-1): Buschan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Stepanenko; Yarmolenko, Malinovsky, Zinchenko, Tsigankov; Yaremchuk. C.T: Petrakov.

Dove vedere Galles-Ucraina, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Galles-Ucraina, valevole per la finale Playoff delle qualificazioni ai Mondiali 2022, sarà trasmesso in chiaro sul Canale 20. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio Mediaset Play o andare sul sito di SportMediaset.