Pogba alla Juventus, è fatta: c’è la data del ritorno in bianconero

Ore calde per il futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese, il cui contratto col Manchester United scade il prossimo 30 giugno, è ormai a un passo dal ritorno alla Juventus. L’entourage di Pogba, rappresentato da Rafaela Pimenta, ha incontrato questa mattina i dirigenti della società bianconera a Milano, le parti hanno discusso gli ultimi dettagli relativi al contratto che legherà il centrocampista al club di Agnelli.

Pogba alla Juventus: i dettagli

In particolare, c’era da trovare l’intesa definitiva sulla durata del contratto, che potrebbe essere un quadriennale oppure un triennale con opzione per il quarto anno. Quanto alle cifre, si parla di 8 milioni di euro più bonus a stagione.

“Pogba tornerà alla Juve, tra il 5 e l’8 luglio arriverà di preciso. Curiosamente è in vacanza con Dybala a Miami. Firmerà il contratto, è solo una formalità ormai”, queste le parole di Luca Marchetti a Sky. Tutto fatto insomma per il ritorno di Pogba nella squadra in cui, tra il 2012 e il 2016, si era trasformato da promessa in stella di livello mondiale, grazie a 134 partite quasi tutte di alto livello, 38 gol e otto titoli (quattro Scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane).