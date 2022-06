Portogallo-Svizzera, streaming gratis e diretta tv in chiaro TV8 o Sky? Dove vedere Nations League

Questa sera alle ore 20.45 all’Estádio José Alvalade di Lisbona si disputerà il match Portogallo-Svizzera, valevole per la seconda giornata di Nations League (Lega A, gruppo 2); nel turno inaugurale i portoghesi hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro la Spagna, mentre gli svizzeri sono stati sconfitti 2-1 a Praga contro la Repubblica Ceca.

Sono ventiquattro i precedenti tra le due Nazionali con quella elvetica avanti per 10-8 e cinque pareggi; l’arbitro della sfida sarà l’israeliano Orel Grinfeeld.

Portogallo-Svizzera, probabili formazioni

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Danilo, Nuno Mendes; Ruben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Diogo Jota, Ronaldo, André Silva.

SVIZZERA (4-4-2): Sommer; Widmer, Elvedi, Schär, Rodríguez; Sow, Freuler, Xhaka, Vargas; Embolo, Okafor.

Dove vedere Portogallo-Svizzera in tv e streaming

Il match Portogallo-Svizzera, sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-282 del digitale terrestre), Sky Sport Football (canale 203 del decoder).

Per gli abbonati di Sky la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

L’incontro di Lisbona si potrà seguire anche in chiaro su TV8 (canale 125 del decoder e 8 del digitale terrestre), compreso lo streaming (gratuito) sul sito del canale.

