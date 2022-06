Roma, colpo Matic: i dettagli dell’accordo

Il primo colpo di calciomercato estivo della Roma si chiama Nemanja Matic. I giallorossi hanno infatti chiuso l’accordo che porterà il centrocampista ex Chelsea e Manchester United in Italia a parametro zero.

Come riportato da Sky, i giallorossi hanno definito i dettagli per portare Nemanja Matic nella Capitale. Ancora non sono state rese note le cifre ma il serbo firmerà un contratto di un anno con l’opzione di prolungarlo anche per la stagione successiva.

Il centrocampista arriverà da svincolato, dopo l’esperienza al Manchester United. Il 33enne a pronto a una nuova sfida sotto gli ordini di José Mourinho, che già in inverno aveva spinto per il suo arrivo per dare maggiore esperienza a un centrocampo che questa estate sarà rivoluzionato. Matic, mediano molto forte fisicamente, lascia dunque Old Trafford dopo quattro anni e un totale di 189 presenze, 31 questa stagione e in generale dice addio alla Premier League dopo 251 partite giocate.