Roma-Matic, Mourinho l’ha convinto: i dettagli

Roma-Matic, è fatta, manca soltanto l’ufficialità. In settimana dovrebbero esserci le visite mediche e la firma. A convincerlo è stato José Mourinho, che lo ha voluto fortemente. I due hanno già lavorato insieme, il tecnico sa che con lui a centrocampo ci saranno maggiori certezze. Un colpo davvero importante messo a segno per la Roma.

Roma-Matic, una certezza a centrocampo per Mourinho

Matic è un mediano con tanta personalità, una roccia a centrocampo; possiede un grande fisico, con un’altezza di 1,94 cm. Lo slovacco è anche capace di dare ordine alla squadra, dall’alto dei suoi 33 anni, con grande esperienza sul campo, è anche un leader carismatico all’interno dello spogliatoio. Per concludere, un’altra delle caratteristiche importanti, è che conosce perfettamente Mourinho e il suo calcio. Nel 3-4-2-1 dello Special One, Matic giocherà a centrocampo, andando ad affiancare Cristante.

L’ex Benfica andrà a sostituire Oliveira, che molto probabilmente non verrà riscattato, così come riporta Corriere dello Sport. Matic, svincolatosi a parametro zero dallo United, in capitale guadagnerà 3,5 milioni netti e con i bonus dovrebbe arrivare a 4,2. Lo stesso trattamento che era stato proposto a Mkhitaryan, che però ha scelto di andare via da Roma, ed è in trattativa con l’Inter da qualche settimana.