Svizzera-Portogallo, streaming gratis e diretta TV8 o Canale 20? Dove vedere Nations League

Domenica 12 giugno, alle ore 20.45, allo “Stade de Geneve”, la Svizzera del C.T Murat Yakin ospiterà il Portogallo del C.T Fernando Santos, il match è valido per la 3.a giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League. Prima di scoprire dove vedere Svizzera-Portogallo in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre.

La Svizzera è ultima con 0 punti (3 sconfitte) ed è reduce dalla sconfitta interna per 0-1 contro la Spagna. Il Portogallo, invece, è primo con 7 punti (2 vittorie e 1 pareggio) ed è reduce dalla vittoria per 2-0 contro la Repubblica Ceca.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA-PORTOGALLO

SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Cömert, Akanji, Rodríguez; Aebischer, Xhaka; Shaqiri, Freuler, Zuber; Embolo. C.T: Yakin.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Pepe, Danilo, Guerreiro; Guedes, William Carvalho, Ruben Neves; Ronaldo, Diogo Jota, Bernardo Silva. C.T: Santos.

Dove vedere Svizzera-Portogallo, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Svizzera-Portogallo, valevole per la 3.a giornata del Gruppo 2 della Lega A di Nations League, sarà trasmesso in chiaro sul Canale 20. Chi non potrà godersi lo spettacolo in televisione, potrà guardare il match in streaming utilizzando tablet o smartphone utilizzando il servizio Mediaset Play o andare sul sito di SportMediaset. Questo match sarà visibile anche su Sky Sport Action (206 del satellite). Questa partita sarà visibile anche in streaming usufruendo del servizio Sky Go o della stick Now.