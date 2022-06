Ucraina-Armenia, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere Nations League

Oggi pomeriggio alle ore 15 allo Stadion Miejski di Lodz (Polonia) si disputerà match Ucraina-Armenia, valevole per la terza giornata di Nations League (Lega B, gruppo 1); in classifica le due squadre sono entrambi con tre punti, ma gli ucraini hanno giocato una gara in meno.

Sono otto i precedenti tra le due Nazionali con l’Ucraina ancora imbattuto, visto che ha ottenuto cinque vittorie e tre pareggi; l’arbitro della sfida sarà il polacco Piotr Lasyk.

Ucraina-Armenia, probabili formazioni

Ucraina (3-4-3): Lunin; Popov, Bondar, Syrota; Kacharaba, Shaparenko, Sydorchuk, Mykolenko; Zubkov, Dobkyv, Mudryk.

Armenia (4-4-1-1): Yurchenko; Hambardzumyan, Haroyan, Mkoyan, A.Hovannisyan; K.Hovannisyan, Spertsyan, Grigoryan, Barseghyan; Bayramian; Adamyan.

Dove vedere Ucraina-Armenia in tv e streaming

Il match di Nations League Ucraina-Armenia, sarà visibile su Sky Sport Football (ch.203 del decoder); per gli abbonati di Sky la partita di Lodz, sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento, ma anche su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

