Ecco come Marco Van Basten definisce Messi. Non solo non lo reputa il migliore…

Marco Van Basten, ex giocatore del Milan e tre volte Pallone d’Oro, intervistato da France Football ha stilato i nomi dei suoi 3 campioni preferiti. E tra questi nomi non c’è Lionel Messi. Van Basten vota per Cruyff, Maradona e Pelè e riguardo loro dice: “Da bambino volevo essere come Johan, era mio amico e mi manca. Anche Pelé e Maradona erano incredibili”. Van Basten, 58 anni, ha giocato dal 1987 al 1995 al Milan disputando 147 partite con 90 gol all’attivo e vincendo tutto con i rossoneri.

Le parole di Van Basten riguardo Messi

Marco Van Basten riguardo Messi dichiara: “E’ un giocatore magnifico, però Maradona ha sempre avuto più personalità in una squadra. Messi non è quello che si mette davanti per andare in guerra“. Stoccata non da poco per il fenomeno argentino. Van Basten non solo non lo mette nelle prime tre posizioni, ma nemmeno in quelle immediatamente successive e a lui preferisce anche Cristiano Ronaldo, Zidane e Platini. Non solo parole ma anche una foto che ha rimandato indietro nel tempo soprattutto i tifosi rossoneri. Dal suo profilo Instagram appare insieme a Gullit e Rijkaard, come ai tempi gloriosi del Milan e un post che recita: “The three musketeers back together”, ovvero i tre moschettieri sono tornati.