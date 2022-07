Amichevole, dove vedere Fiorentina-Galatasaray: streaming e diretta tv in chiaro?

Sabato 30 luglio, alle ore 18, al “Tivoli-Neu Stadion” di Innsbruck, si disputerà il match amichevole Fiorentina-Galatasaray. Prima di scoprire dove vedere Fiorentina-Galatasaray in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Quinto test precampionato per i viola di Vincenzo Italiano che affrontano i turchi a Innsbruck. Durante questo ritiro estivo i viola hanno battuto il Real Vicenza 7-0, i dilettanti di Olginatese e Sanvitese rispettivamente 7-0 e 6-0, il Trento 4-1 e la Triestina 4-0. Dopo quest’amichevole la Fiorentina affronterà il 3 agosto la nazionale del Qatar e il 6 agosto il Betis.

Segui Fiorentina-Galatasaray su DAZN. Attiva ora.



PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-GALATASARAY

FIORENTINA (4-3-3): Gollini; Dodô, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Nico Gonzalez, Jovic, Ikoné. All. Italiano.

GALATASARAY: –



Tutta la Serie A Tim è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora



Dove vedere Fiorentina-Galatasaray, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match amichevole Fiorentina-Galatasaray sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.