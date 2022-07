Amichevole, dove vedere Fiorentina-Real Vicenza: streaming e diretta tv in chiaro?

Martedì 12 luglio, alle ore 17, nel Centro Sportivo “C.Benatti” di Moena, si disputerà il match amichevole Fiorentina-Real Vicenza. Prima di scoprire dove vedere Fiorentina-Real Vicenza in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano ha cominciato la preparazione estiva nel ritiro di Moena in Trentino Alto-Adige il 10 luglio e vi resterà sino al 24 luglio. In questa stagione i viola sono attesi dal ritorno in Europa, infatti prenderanno parte alla Conference League ma per accedere alla fase ai gironi i viola affronteranno i playoff del 18 e 25 agosto. In Serie A, invece, l’esordio della Fiorentina sarà domenica 14 agosto al “Franchi” alle 18.30 contro la Cremonese.

Primo test stagionale per i viola contro il Real Vicenza, società che partecipa soltanto ai campionati del settore giovanile. Il prossimo impegno della Fiorentina sarà il triangolare del 16 luglio contro Olginatese e Sanvitese; il terzo test sarà contro il Trento il 22 luglio alle ore 17 e infine l’ultima amichevole nel ritiro di Moena sarà il 23 luglio contro la Triestina alle 17.

Dove vedere Fiorentina-Real Vicenza, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Fiorentina-Real Vicenza, calcio d’inizio fissato per le ore 17, al momento non verrà trasmessa in diretta tv e streaming in quanto i diritti televisivi di questa gara amichevole non sono stati venduti. Il match all’ultimo potrebbe essere trasmesso su Viola Channel, in merito potrebbero essere degli aggiornamenti. Pertanto potrete seguire gli aggiornamenti LIVE dell’incontro sulle pagine social del club granata.