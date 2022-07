Amichevole, dove vedere Fiorentina-Trento streaming e diretta TV

Venerdì 21 luglio, alle ore 17:00, andrà di scena la partita amichevole tra Fiorentina-Trento. Le due compagini, impegnate nel ritiro pre-campionato agli ordini di mister Vincenzo Italiano e del tecnico Lorenzo D’Anna, si affronteranno al Campo Sportivo Cesare Benatti di Moena, in Trentino Alto Adige.

Fiorentina-Trento: la presentazione del match

La Fiorentina si avvicina alla sfida reduce dalla vittoria in amichevole contro la Sanvitese per 6-0. A segno per la squadra viola Jovic (2), Gonzalez (2), Benassi e Bianco. Il Trento, invece, dopo aver ottenuto la salvezza ai playout in Serie C contro la Giana Erminio, affronta la Fiorentina nella sua prima amichevole pre-campionato. Due giorni dopo, domenica 24 luglio, sarà invece il campo di Masen di Giovo ad ospitare la seconda uscita ufficiale della compagine di mister Lorenzo D’Anna: alle ore 17 i gialloblu affronteranno il Val di Cembra, società locale di recente nascita dopo una fusione che milita nel campionato di Prima Categoria.

Fiorentina-Trento streaming e diretta TV

La partita Fiorentina-Trento, in programma venerdì 22 luglio alle ore 17:00, non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente e non si segnala, al momento, una diretta streaming video per la gara amichevole dei Viola. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali social della Fiorentina e del Trento.