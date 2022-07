Amichevole, dove vedere Frosinone-Bari: streaming e diretta tv Antenna Sud?

Sabato 23 luglio, alle ore 18, al “Benito Stirpe” di Frosinone, si disputerà il match amichevole Frosinone-Bari. Prima di scoprire dove vedere Frosinone-Bari in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Le due squadre prenderanno parte al prossimo campionato di Serie B con i ciociari che debutteranno domenica 14 agosto alle 20.45 contro il Modena al “Braglia”; il Bari, invece, farà il suo esordio venerdì 12 agosto alle 20.45 contro il Parma allo stadio “Tardini”. I ciociari sono reduci dall’amichevole contro l’Alatri vinta 13-0; il Bari, invece, ha battuto il Roccavivara 22-0.

Dove vedere Frosinone-Bari, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Frosinone-Bari non sarà trasmesso su Antenna Sud (canale 14 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata), al momento nessuna emittente televisiva ha acquistato i diritti per la trasmissione del match. Il match sarà visibile anche su Helbiz, piattaforma online scaricabile su cellulare, tablet e smart tv. Il costo dell’abbonamento ad Helbiz è di 5,99 € al mese e di 49,99 € all’anno. Su Helbiz, inoltre, sino al 2024 sarà possibile seguire in streaming il campionato di Serie B. Il match non verrà trasmesso neanche in streaming ma potete consultare gli aggiornamenti LIVE del match sui canali social dei due club.