Amichevole, dove vedere Hoffenheim-Verona: streaming e diretta tv in chiaro?

Sabato 23 luglio, alle ore 15.30, alla “PreZero Arena” di Sinsheim in Germania, si disputerà il match amichevole Hoffenheim-Verona. Prima di scoprire dove vedere Hoffenheim-Verona in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Quarto test amichevole per gli scaligeri che affronteranno i tedeschi dell’Hoffenheim, formazione che milita in Bundesliga. Nelle prime amichevoli il Verona ha affrontato i dilettanti del Primiero, battuti 9-0; poi amichevole in famiglia Verona A-Verona B (1-1) e infine vittoria per 1-0 contro la Virtus Verona. Dopo il test contro l’Hoffenheim, il Verona affronterà la Cremonese a Rovereto il 29 luglio.

PROBABILI FORMAZIONI HOFFENHEIM-VERONA

HOFFENHEIM (4-3-3): Baumann, Posch, Vogt, Hubner, Kadarabek, Rudy, Promel, Bruun Larsen, Skov, Dabbur, Kramaric. All: Breitenreiter.

VERONA (3-4-3): Montipó, Retsos, Gunter, Ceccherini, Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic, Barak, Henry, Lasagna. All: Cioffi.

Dove vedere Hoffenheim-Verona, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Hoffenheim-Verona non sarà trasmesso in tv al momento in quanto nessuna emittente televisiva ha acquistato i diritti per la trasmissione del match. Il match non verrà trasmesso neanche in streaming ma potete consultare gli aggiornamenti LIVE del match sui canali social dei due club.