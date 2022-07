Amichevole, dove vedere Inter-Lione: streaming e diretta tv in chiaro?

Sabato 30 luglio, alle ore 20.30, allo stadio “Dino Manuzzi (Orogel Stadium)” di Cesena, si disputerà il match amichevole Inter-Lione. Prima di scoprire dove vedere Inter-Lione in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Test probante per i nerazzuri contro il Lione che è praticamente vicino all’esordio in Ligue 1, infatti i transalpini scenderanno in campo venerdì 6 agosto alle 21 contro il Monaco. I nerazzurri, invece, si avvicinano all’esordio in Serie A contro il Lecce di sabato 13 agosto ma prima dell’esordio in campionato ci sarà un ultimo test contro il Villarreal sabato 6 agosto, match che si disputerà allo stadio “Adriatico” di Pescara.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-LIONE

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Lazaro; Lukaku, Lautaro. All. Inzaghi.

LIONE (4-3-3): Lopes; Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico; Paquetá, Lepenant, Reine-Adélaïde; Faivre, Lacazette, Toko Ekambi. All. Bosz.

Dove vedere Inter-Lione, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match amichevole Inter-Lione sarà trasmesso in diretta e in esclusiva su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.