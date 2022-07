Amichevole, dove vedere Lazio-NK Primorje Ajdovščina: streaming e diretta tv in chiaro?

Giovedì 21 luglio, ad Auronzo di Cadore (orario da comunicare), si disputerà il match amichevole Lazio-NK Primorje Ajdovščina. Prima di scoprire dove vedere Lazio-NK Primorje Ajdovščina in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Quarto test amichevole per i biancocelesti che affrontano ad Auronzo di Cadore gli sloveni del NK Primorje Ajdovščina, formazione che milita nella Serie B slovena. Nelle prime tre uscite precampionato la Lazio ha battuto in sequenza una rappresentativa locale 21-0, il Dekani 5-0 e la Triestina 3-1. Dopo l’amichevole contro i veneti, la Lazio affronterà il 27 luglio il Genoa a Kossen.

Dove vedere Lazio-NK Primorje Ajdovščina, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Lazio-NK Primorje Ajdovščina non sarà trasmesso in tv al momento in quanto nessuna emittente televisiva ha acquistato i diritti per la trasmissione del match. Il match non verrà trasmesso neanche in streaming ma potete consultare gli aggiornamenti LIVE del match sui canali social dei due club.