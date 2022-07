Amichevole, dove vedere Marsiglia-Milan: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Domenica 31 luglio, alle ore 18, allo stadio “Velodrome” di Marsiglia, si disputerà il match amichevole Marsiglia-Milan. Prima di scoprire dove vedere Marsiglia-Milan in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Nuovo impegno internazionale per i rossoneri dopo la netta vittoria per 0-5 contro il Wolfsberger. In questo precampionato il Milan ha battuto i dilettanti del Lemine Almenno 3-0, il Colonia 1-2 e perso contro il Zalaegerszegi 3-2. Il prossimo impegno dei rossoneri sarà il 6 agosto al “Romeo Menti” di Vicenza contro i biancorossi.

PROBABILI FORMAZIONI MARSIGLIA-MILAN

MARSIGLIA: –

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Krunic; Saelemaekers, Adli, Leao; Rebic. All. Pioli.

Dove vedere Marsiglia-Milan, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Marsiglia-Milan, sarà visibile gratuitamente in chiaro su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Questo match sarà visibile anche attraverso la app di Sportitalia, scaricabile sia per Android che per Iphone, ed è compatibile anche con dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire. Il match sarà visibile in streaming anche sul sito di Sportitalia.