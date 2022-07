Amichevole, dove vedere Napoli-Perugia: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Domenica 17 luglio, alle ore 18, nel ritiro di Dimaro, si disputerà il match amichevole Napoli-Perugia. Prima di scoprire dove vedere Napoli-Perugia in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Secondo test amichevole per gli uomini di Luciano Spalletti dopo il 10-0 rifilato ai dilettanti della Bassa Anaunia, squadra di eccellenza del Trentino Alto Adige. Dopo il test con gli umbri, il Napoli si trasferirà a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro precampionato e dove affronterà altre 4 amichevoli con l’ultima prevista per il 6 agosto. Il Perugia, invece, ripatirà da Castori dopo la passata stagione sotto la guida di Alvini, passato alla Cremonese.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-PERUGIA

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Demme, Fabian Ruiz; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

PERUGIA (3-5-2): Moro; Sgarbi, Angella, Dell’Orco; Casasola, Kouan, Burrai, Santoro, Angori; Melchiorri, Olivieri. All. Castori.

Dove vedere Napoli-Perugia, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Napoli-Perugia non sarà trasmesso in tv al momento in quanto nessuna emittente televisiva ha acquistato i diritti per la trasmissione del match. Il match sarà trasmesso in streaming gratuito su Facebook sulla pagina ufficiale del Napoli.