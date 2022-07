Amichevole, dove vedere Newcastle-Atalanta: streaming e diretta tv in chiaro?

Venerdì 29 luglio, alle ore 20.45, al “St James Park”, si disputerà il match amichevole Newcastle-Atalanta. Prima di scoprire dove vedere Newcastle-Atalanta in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Penultima amichevole precampionato per i bergamaschi dopo le vittorie con i dilettanti della Rappresentativa Valseriana (15-0), Rappresentativa delle Valli Bergamasche (10-o), i dilettanti del Gambarogno (12-1) e il Como (4-0). Dopo la trasferta inglese l’Atalanta affronterà il 6 agosto il Valencia in Spagna prima del debutto in campionato sabato 13 agosto alle 18.30 contro la Sampdoria a “Marassi”. Il Newcastle, invece, debutterà in Premier League sabato 6 agosto contro il neopromosso Nottingham.



PROBABILI FORMAZIONI NEWCASTLE-ATALANTA

NEWCASTLE: –

ATALANTA (3-5-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Freuler, de Roon, Koopmeiners, Maehle; Boga, Zapata. All. Gasperini.

Dove vedere Newcastle-Atalanta, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Newcastle-Atalanta non sarà trasmesso in tv al momento in quanto nessuna emittente televisiva ha acquistato i diritti per la trasmissione del match. Il match non verrà trasmesso neanche in streaming ma potete consultare gli aggiornamenti LIVE del match sui canali social dei due club.