Amichevole, dove vedere Roma-Ascoli: streaming e diretta tv in chiaro?

Mercoledì 27 luglio, alle ore 17.30, al centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria (a porte chiuse) si disputerà il match amichevole Roma-Ascoli. Ecco tutte le informazioni su dove vedere Roma-Ascoli in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Dopo il pareggio per 1-1 contro il Nizza nell’amichevole di sabato 23 luglio, nuovo test per i giallorossi di Josè Mourinho che affrontano i bianconeri di Christian Bucchi con i marchegiani che prenderanno parte alla prossima Serie B. Nel precampionato i giallorossi hanno battuto Trastevere (5-0); Sunderland (2-0) e Portimonense (2-0), oltre alla sconfitta contro lo Sporting Lisbona (2-3) e il pareggio con il Nizza (1-1). Il prossimo test per la Roma sarà il 30 luglio ad Haifa contro il Tottenham, oltre all’ultima amichevole contro lo Shakhtar Donetsk del 7 agosto.

Dove vedere Roma-Ascoli, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Roma-Ascoli non sarà trasmesso in tv al momento in quanto nessuna emittente televisiva ha acquistato i diritti per la trasmissione del match. Il match non verrà trasmesso neanche in streaming ma potete consultare gli aggiornamenti LIVE del match sui canali social dei due club.