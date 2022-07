Amichevole, dove vedere Sampdoria-Parma: streaming e diretta tv in chiaro?

Sabato 16 luglio, alle ore 17, nel centro sportivo di Ponte di Legno (BS), si disputerà il match amichevole Sampdoria-Parma. Prima di scoprire dove vedere Sampdoria-Parma in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Secondo test amichevole per i blucerchiati di Marco Giampaolo dopo il 9-1 rifilato ai dilettanti del Castiglione. La Sampdoria dopo l’impegno con i ducali affronterà il Bienno il 17 luglio; il 20 luglio ci sarà un test contro un avversario da definire; il 23 luglio amichevole contro il Brescia e il 30 luglio trasferta in Turchia contro il Besiktas. Il Parma, invece, in questa stagione riparte da Fabio Pecchia con l’ex tecnico della Cremonese reduce dalla promozione in Serie A proprio con i grigiorossi.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA-PARMA

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Vieira, Thorsby, Damsgaard; Sabiri; Caputo. All. Giampaolo.

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Del Prato, Osorio, Romagnoli, Oosterwolde; Juric, Sohm; Tutino, Vazquez, Sits; Inglese. All. Pecchia.

Dove vedere Sampdoria-Parma, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match amichevole Sampdoria-Parma, calcio d’inizio fissato per le ore 17, al momento non verrà trasmessa in diretta tv e streaming in quanto i diritti televisivi di questa gara amichevole non sono stati venduti. Pertanto potrete seguire gli aggiornamenti LIVE dell’incontro sulle pagine social del club granata.