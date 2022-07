Amichevole, dove vedere Sassuolo-Sudtirol streaming e diretta Tv

Giovedì 21 luglio, alle ore 18:00, andrà di scena la partita amichevole tra Sassuolo-Sudtirol. Le due compagini, impegnate nel ritiro estivo agli ordini di mister Alessio Dionisi e di mister Lamberto Zauli, si sfideranno al centro sportivo di Vipiteno, in Trentino Alto Adige.

Sassuolo-Sudtirol: la presentazione del match

Il Sassuolo si avvicina alla gara reduce dalla vittoria in amichevole contro la squadra ceca del Jablonec. I biancoverdi, infatti, hanno vinto lo scorso 16 luglio per 3-1 con reti di Frattesi, Harroui e Defrel. Il Sudtirol, invece, dopo la promozione in Serie B ottenuta a fine campionato, si avvicina alla gara contro il Sassuolo reduce dalla vittoria in amichevole contro il Val Ridanna per 8-1. Le reti sono state messe a segno nel primo tempo Nicolussi Caviglia, Zaro e Mazzocchi, nella ripresa da Odogwu, Gogl su rigore per la selezione locale, prima della doppietta di Voltan e i gol di Fischnaller e Odogwu.

Sassuolo-Sudtirol streaming e diretta TV

Sassuolo e Sudtirol si sfideranno alle 18:00 di Giovedì 21 Luglio 2022. La partita non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente. Tuttavia, l’amichevole si potrà seguire in diretta il match su Sassuolo Channel, piattaforma streaming ufficiale del club neroverde. L’evento sarà gratuito.