Amichevole, dove vedere Wolfsberg-Milan streaming e diretta TV, Sky, DAZN o Sportitalia?

Mercoledì 27 luglio, alle ore 19:00, andrà di scena il match amichevole tra Wolfsberg-Milan. Le due compagini si sfideranno al Wörthersee Stadion uno stadio situato a Klagenfurt, nella regione della Carinzia, in Austria. Per motivi di sponsor è noto anche come Hypo Group Arena.

Wolfsberg-Milan: la presentazione del match

Il Milan, fresco Campione d’Italia, si avvicina al match reduce dalla vittoria in amichevole contro il Colonia. I rossoneri, guidati da Stefano Pioli, hanno superato il club tedesco per 2-1, con entrambe le reti siglate da Olivier Giroud. Il Wolfsberg è una società calcistica austriaca con sede in Carinzia. Milita in Bundesliga, la massima serie del campionato austriaco di calcio. Gli austriaci sono reduci dalla vittoria per 1-4 in trasferta contro il Kuchl.

Wolfsberg-Milan streaming e diretta TV

La partita amichevole Wolfsberg-Milan, in programma mercoledì 27 luglio alle ore 19:00, sarà trasmessa, come tutti gli altri impegni del precampionato del Milan, su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito o sull’app di Sportitalia.