Calciomercato Bari: in arrivo dalla Spal un muro difensivo soffiato alla concorrenza

Il Bari fa sul serio e soffia il difensore centrale al Palermo e alla concorrenza agguerrita su di lui. Il giocatore in questione è Francesco Vicari, muro difensivo che va a rinforzare e a impreziosire la retroguardia del Bari. In fase di chiusura la trattativa con la Spal per questo forte difensore.

I dettagli dell’operazione Vicari-Bari

Il Bari è di fatto una neo promossa e ha bisogno di giocatori di esperienza in ogni reparto. Senza indugi ha puntato su un difensore esperto come Vicari che porterebbe esperienza e qualità a un reparto sicuramente da migliorare in Serie B. Vicari, classe 1994 è entusiasta del nuovo progetto Bari e ha rinunciato alle avances dell’Hajduk Spalato e del Palermo. Oltre all’acquisto di Vicari il Bari punta anche a rinforzare il centrocampo, nello specifico con i probabili acquisti di Mallamo dall’Atalanta e dal 22enne Benedetti dalla Sampdoria. La società barese sembra muoversi con cura e parsimonia, andando alla ricerca di giocatori di categoria e di esperienza, per creare un mix necessario per sostenere il campionato di Serie B, uno dei più difficili in assoluto. Di una cosa il Bari può stare certo, dell’affetto dei tifosi, tra i più caldi di tutta Italia. Bentornato nell’elite del calcio: Bari.