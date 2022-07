Bellinzona-Monza, streaming e diretta tv in chiaro? Dove vedere amichevole

Oggi pomeriggio alle ore 18 allo stadio Comunale di Bellinzona (Svizzera) si disputerà l’amichevole Bellinzona-Monza con la squadra di mister Giovanni Stroppa che sarà impegnato nel primo test estivo dopo la meritata promozione in Serie A. Per ora la società brianzola sta facendo le cose in grandi e ha già acquistato Ranocchia, Cragno, Sensi, Carboni e Pessina.

L’esordio in campionato é previsto per sabato 13 agosto alle ore 20.45 all’U-Power Stadium contro il Torino, mentre la prossima amichevole sarà in programma mercoledì 13 luglio (ore 17.30) a Monzello, contro l’U21 degli svizzeri del Lugano.

Bellinzona-Monza, probabili formazioni

BELLINZONA (4-4-1-1): Klein; Hamadi, Delli Carri, Monti, Morgado; Souza, Morandi, Gocic, Tia; Mina; Cortelezzi. All. Sesa

MONZA (3-5-2): Cragno; Bettella, Ranocchia, Caldirola; Molina, Sensi, Mazzitelli, Barberis, Carlos Augusto; Mancuso, Mota Carvalho. All. Stroppa

Dove vedere Bellinzona-Monza in tv e streaming

L’amichevole Bellinzona-Monza sarà visibile sia sul canale Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre). Sarà possibile la fruizione della gara anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche su Google Chromecast e Amazon Fire. Per chi non potesse vedere il match in tv, potrà farlo attraverso lo streaming (gratuito), dove basterà cliccare il sito del canale (www.sportitalia.com).

Presentazione Matteo Pessina