Cagliari: ecco la formazione che sogna e vorrebbe schierare Liverani. Che ne pensate?

Fabio Liverani da quando ha accettato l’incarico del Cagliari vuole condividere e partecipare in ogni scelta di mercato, per poter avere a disposizione la migliore rosa possibile. Nella sua testa, il neo mister cagliaritano ha già in mente la formazione ideale, esagerando, diciamo quella che sogna. Anche se le uscite al momento sono di più delle entrate, queste non mancheranno e in accordo con l’allenatore si costruirà la migliore squadra possibile. Andiamo nel dettaglio.

Ecco la formazione ideale di mister Liverani

Fabio Liverani è deciso fin da subito e vuole mettere in chiaro le scelte ancor prima di cominiciare. Vediamo nello specifico la situazione della rosa del Cagliari. In porta uscito Cragno, finito al Monza, il titolare sarà Radunovic. Portiere di sicuro affidamento, che ha convinto la società ad uscire nella corsa alla trattativa Falcone. La fase difensiva, da destra a sinistra sarà composta da Zappa e Di Pardo che si giocheranno il posto. I difensori centrali usciranno tra Goldaniga e Altare, i favoriti per una maglia, e gli outsider Obert e Walukiewicz, con il mercato aperto che potrebbe portare Barba in regalo, soprattutto se dovesse uscire Goldaniga. A sinistra la situazione è invece abbastanza ingarbugliata, in quanto Lykogiannis e Dalbert sono usciti e al momento Obert verrebbe adattato in quella porzione di campo. Franco Carboni e Damm Foulon i nomi caldi del mercato. Fabio Liverani dovrebbe adottare il 4-3-2-1, ragion per cui i tre di centrocampo potrebbero essere Deiola, il neo acquisto Viola e un nuovo acquisto che potrebbe essere Petriccione, che tanto piace al mister del Cagliari. Escono Baselli, Marin, Strootman e quasi sicuramente Rog. Altre opportunità di mercato si chiamano Verre, Askildsen e Valoti. Di sicuro almeno uno dei tre verrà acquistato. I due trequartisti saranno senza dubbio Pereiro e un nome nuovo tra Mancosu e Andrè Franco. Verranno valutati anche Tramoni e Zito Luvumbo. La punta di diamante del Cagliari sarà Leonardo Pavoletti, che ha firmato da poco il rinnovo del contratto e dichiarato amore incondizionato ai colori rossoblù. Il mercato aperto permette di avere delle opportunità che si chiamano Brunori, Lapadula, Coda, Puscas e Zaza. Lapadula e Puscas sono in vantaggio sulla concorrenza. In partenza senza tanto clamore Joao Pedro e Nandez. Ricapitolando la formazione ideale che potrebbe schierare Fabio Liverani con il modulo 4-2-3-1 potrebbe essere: Radunovic; Zappa, Altare, Goldaniga, Obert; Viola Deiola, Petriccione; Tramoni, Pereiro; Pavoletti. Fascia da capitano che verrà contesa tra Deiola e Pavoletti. Siete d’accordo con questa formazione?