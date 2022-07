Cagliari: ma se alla fine il grande big rimanesse? Voi che ne pensate?

Fabio Liverani se lo coccola, la società per un motivo o per l’altro non riesce, o non vuole, disfarsene e ogni volta rimanda il suo addio, nonostante le numerose pretendenti. Stiamo ovviamente parlando di Joao Pedro, ma questo lo avevate già capito. Come li interpretate voi questi segnali? Ah, il giocatore per il momento si allena e sembra avere un buon rapporto con il mister. Gli indizi per pensare che questo rapporto con il Cagliari continuino ci sono sul piatto, vedremo se il mercato toglierà il numero 10 a mister Liverani o se tra un po’ potremmo considerarlo come un nuovo importantissimo acquisto.

Le parole di Liverani su Joao Pedro

Da quando è arrivato a Cagliari, Fabio Liverani ripete che nonostante le voci di mercato insistenti, considera Joao Pedro un elemento della rosa. Nell’ultima intervista ha dichiarato: “Spero che Joao Pedro possa fare bene in Serie B, una categoria dove 7 anni fa ha fatto la differenza. Per ora è un giocatore del Cagliari e da me reputato come tale”. Non sembra avere dubbi Liverani o quantomeno vuole coccolarsi il giocatore per motivarlo e d’altro canto spera di far capire alla società l’importanza di trattenerlo. Joao Pedro è a Cagliari dal 2014 dove ha disputato 255 partite con 84 gol. Molto richiesto sul mercato, cercato con insistenza da Torino, Galatasaray e in ultimo Fenerbache. Noi mettiamo una percentuale che potrebbe salire nei prossimi giorni anche sul fatto che possa rimanere. E voi che ne pensate ?