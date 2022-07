Calcio, dove vedere Europei femminili: streaming gratis e diretta tv Rai o Sky Sport?

Mercoledì 6 luglio cominceranno i campionati Europei femminili di calcio, che vedranno l’Italia del tecnico Milena Bertolini tra le sedici protagoniste della manifestazione continentale, divise in quattro gruppi da quattro squadre, con le prime due che si qualificheranno per i quarti di finale ad eliminazione diretta.

Le azzurre sono state inserite nel gruppo D con Francia, Islanda e Belgio e disputeranno un match a Rotherham e Manchester e il miglior risultato ottenuto nella storia della competizione sono due secondi posti, di cui l’ultimo nel lontano 1997.

Dove vedere Europei femminili in tv e streaming

I campionati europei femminili saranno visibili in chiaro: su Rai 1 si potranno seguire tutti gli incontri dell’Italia, mentre Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre e 227 del decoder Sky) trasmetterà le dirette dei primi due turni della fase a gironi e le differite dell’ultimo turno, a causa della contemporaneità con il Mondiale di atletica di Eugene (Oregon). Sullo streaming (gratuito) di RaiPlay (tramite pc e notebook o all’app scaricabile su tablet e cellulare), invece andranno in onda tutte le partite in diretta.



La squadra di talent tutta al femminile, sarà composta da Donatella Scarnati, Tiziana Alla, Carolina Morace, Simona Rolandi, Katia Serra, Alessandra D’Angiò e Sara Meini, con il coordinamento giornalistico di Annalisa Bartoli.

Possibilità di seguire la manifestazione anche sul canale satellitare Sky e più precisamente su Sky Sport Uno (ch. 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (ch. 203) e Sky Sport (ch.251). Per gli abbonati di Sky tutti i match saranno a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la partita sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

Tra i talent che si occuperanno degli europei femminili, troveremo Mario Giunta, Betty Bavagnoli, Fabio Caressa, Giancarlo Padovan, Moris Gasparri, Alessandro Costacurta, Margherita Cirillo, Giorgia Cenni e Francesco Cosatti.

Italia, il calendario della fase a gironi

Francia – Italia: domenica 10 luglio ore 21:00

Italia – Islanda: giovedì 14 luglio ore 18:00

Italia – Belgio: lunedì 18 luglio ore 18:00