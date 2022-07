Calciomercato Bari: due centravanti importanti nel mirino, chi arriva? Ecco i nomi

Il Bari, neo-promosso in Serie B, sa di dover affrontare un campionato importante, lungo e pieno di insidie. Ragion per cui cerca di pescare giocatori importanti per quanto riguarda il reparto offensivo. In particolare due i bomber opzionati e si tratta di La Mantia e Di Carmine. Di sicuro si tratta di due giocatori di categoria che andrebbero ad impreziosire gli schemi del Bari che quest’anno fa la voce grossa. Vedremo chi arriverà.

I possibili nuovi acquisti del Bari

La Mantia e Di Carmine, questi sono i nomi in voga in questo momento per l’attacco del Bari, e non sono nomi di secondo piano. La Mantia è un giocatore di categoria superiore e Di Carmine invece è un giocatore di categoria. A prescindere di chi arriverà, si tratterà di un acquisto importantissimo per il Bari. La Mantia sarebbe il top degli acquisti, giocatore che è in procinto di lasciare Empoli in quanto l’anno prossimo si ritroverà in scadenza di contratto. Per quanto riguarda Di Carmine invece si tratta di una suggestione importante ma niente di concreto. Vedremo se nel corso dei prossimi giorni di calciomercato ci sarà qualche novità di rilievo, magari riguardante proprio Di Carmine….o La Mantia, o un terzo incomodo derivante dal calciomercato estivo?