Calciomercato Cagliari: 3 in arrivo dalla Sampdoria in cambio di Rog? Si può fare

Marko Rog è l’oggetto del desiderio di molte squadre di Serie A e in particolare della Sampdoria che ci sta provando con più insistenza delle altre. Il giocatore dal canto suo non vorrebbe scendere di categoria e la destinazione potrebbe essere di suo gradimento. D’altronde al Cagliari non conviene tenere in rosa un ottimo giocatore ma con la testa altrove e allora prova ad accontentarlo, ma ad ottenere il massimo dalla sua eventuale cessione. Che si chiami Sampdoria nel caso specifico o meno.

Ecco chi potrebbe arrivare al Cagliari dalla Sampdoria

Possibile triplo arrivo al Cagliari dalla Sampdoria? Si può fare. Ecco i nomi: Verre, Askildsen e il sardo Murru, ultimo nome in ordine cronologico di interesse. La prima scelta del Cagliari è il mediano norvegese Askildsen, ritenuto il più funzionale al progetto Liverani. A seguire è arrivato forte l’interesse per Murru e da non sottovalutare la candidatura di Verre, centrocampista completo sempre utile in una rosa come quella che vuole il mister dei sardi. Tutto dipende da Rog e da quanto il Cagliari alza la posta in palio, ma anche dalla Sampdoria che sembra però intenzionata a portare a casa Marko Rog e potrebbe addirittura sacrificarne 3 di giocatori per lui. Il Cagliari è alla finestra.