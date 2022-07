Calciomercato Cagliari: ufficializzato un centrocampista e c’è un nome nuovo per l’attacco. Rog in partenza

Il Cagliari è in piena bagarre calciomercato, sia per quanto riguarda le entrate, che le uscite. Ma andiamo con ordine: Nicolas Viola è ufficialmente un centrocampista del Cagliari e torna a giocare in Serie B dopo una deludente stagione a Bologna lo scorso anno, con appena 6 presenze totalizzate. Acquisto importante per questa categoria, con un giocatore che vanta 248 presenze con 37 gol e 39 assist, 106 totalizzate con la maglia del Benevento.

Tutte le altre trattative di mercato del Cagliari

Dopo Nicolas Viola già ufficializzato, spunta un nome nuovo per l’attacco che andrà a sostituire Joao Pedro partente e affiancare Pavoletti, super confermato e voglioso di rimanere. Probabile un rinnovo fino al 2025 per lui. Il nome che interessa per l’offensiva cagliaritana è George Puscas, con un passato in Italia tra Pisa e Palermo tra le altre e l’ultimo anno in forza al Reading. Trattativa ancora in fase embrionale. Il capitolo cessioni riguarda Marko Rog, che ha numerose richieste di mercato e difficilmente rimarrà in Serie B al Cagliari. Dalla sua cessione potrebbero arrivare 6-7 milioni di euro. Sicuro partente anche Joao Pedro. Le altre trattative di questo infuocato calciomercato dei sardi riguardano il portiere Falcone dalla Sampdoria, Barba per la difesa e Verre e Askildsen per il centrocampo. Vedremo chi arriverà e chi partira.