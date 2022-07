Calciomercato Fiorentina: ecco il piano per il colpo Lo Celso

La Fiorentina sogna Giovani Lo Celso come rinforzo di qualità per il proprio centrocampo. L’argentino sarebbe perfetto per l’idea di gioco di Vincenzo Italiano, ecco perché la dirigenza viola studia il piano per portare il centrocampista di Conte a Firenze.

Fiorentina-Lo Celso: i dettagli

Il centrocampista-trequartista argentino è reduce da una grande (mezza) stagione al Villarreal, che è arrivato grazie anche a lui fino alla semifinale di Champions League. L’operazione che potrebbe portare Giovanni Lo Celso in Italia è tutt’altro che semplice. La cifra di 20 milioni richiesta dal Tottenham è molto elevata per le casse viola. La Fiorentina punta su un prestito con obbligo di riscatto, mentre i londinesi spingono per una cessione definitiva.

La variabile è rappresentata dalla Conference League: la qualificazione porterebbe introiti nelle casse viola e potrebbe attirare il giocatore e così tutto sembra rimandato ai giorni successivi al playoff. Intanto la squadra mercato viola pensa ad alternative, come ad esempio Nedim Bajrami dell’Empoli. Piace parecchio e costa meno, nonostante l’allenatore Zanetti ne abbia chiesto la conferma.