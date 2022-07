Calciomercato Genoa: spuntano due nomi nuovi per l’attacco, ecco chi sono

Il Genoa di Blessin che intanto si allena e ben figura in amichevole, sta cercando di portare avanti delle trattative per quanto riguarda il reparto offensivo. Due i nomi nuovi che circolano nell’ambiente: Nicola Sansone del Bologna e Aleksej Miranchuk dell’Atalanta. Proprio Miranchuk sembra essere a un passo dal Genoa, mentre Sansone è l’ultimissima idea se qualcosa non dovesse andare bene con il primo. Intanto il Genoa come dicevamo in apertura, ben figura in amichevole contro il Mallorca. Mallorca che gioca in Liga e più avanti nella preparazione, il Genoa imballato e nuovo, perde 1-0 e fa un figurone. Blessin prova il 4-2-2-2 e la squadra lo segue. Il reparto offensivo, nonostante l’acquisto di Coda, sembra non convincere ancora, ecco perché si cerca un partner importante da affiancare al bomber genoano.

Ecco le due nuove piste per l’attacco del Genoa

Aleksej Miranchuk, giocatore classe 1995 dell’Atalanta è il grande colpo per la zona offensiva che la società vorrebbe regalare a Blessin. Il Genoa lo prenderebbe in prestito e tra le due società c’è già l’accordo. Manca solamente, e non è poco, l’ok del giocatore, che continua a prendere tempo. Proprio per questi tentennamenti, il Genoa cerca di premunirsi con il piano B, perché quest’anno non vuole perdere tempo e regalare a Blessin la migliore formazione possibile fin da subito. Nicola Sansone è il nome nuovissimo che il calciomercato ha portato in dote. Il giocatore offensivo del Bologna è in scadenza contrattuale nel 2023 ed è sul mercato. Per acquistarlo servono 3 milioni di euro. Anche questa sembra un’operazione che si potrebbe fare, l’ostacolo qui riguarda l’ingaggio del giocatore. Ma come nella trattativa Miranchuk, conta sempre la volontà del giocatore.