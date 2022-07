Calciomercato Genoa: fine della storia, finalmente arriva il difensore richiesto

L’affare con la Juventus si è finalmente concretizzato. Manca ancora l’ufficialità ma dovrebbe essere un dettaglio superficiale. Dragusin arriva al Genoa come parziale contropartita tecnica del trasferimento di Cambiaso alla Juventus. Dragusin ha già sostenuto le visite mediche e accordatosi fino al 2027 con il Genoa. Ragion per cui l’ufficialità si dovrebbe avere tra non meno di qualche ora. Si tratta della fine di una vera e propria storia, che sembrava non finire più, e finalmente si è arrivati ad una conclusione che accontenta entrambe le squadre in questione.

Ecco chi è Dragusin, nuovo arrivo in casa Genoa

Radu Dragusin è un difensore centrale classe 2002, che arriva al Genoa via Juventus nell’affare Cambiaso. Dragusin lo scorso anno è partito in prestito alla Sampdoria per poi passare nello stesso anno alla Salernitana. Proprio nella squadra campana ha disputato 20 partite, ben figurando e aiutando la Salernitana a raggiungere l’insperato e sensazionale obiettivo della salvezza. Dragusin già nazionale della Romania Under 21, proprio quest’anno ha esordito nella nazionale maggiore. Arriva al Genoa con l’intento di fare bene e il Genoa stesso ha bisogno di lui per continuare a far si che il reparto difensivo sia blindato come lo è stato nella parte finale della scorsa stagione, proprio quando arrivò Blessin in panchina.