Calciomercato Inter: ecco le parole di Marotta su Dybala. Chiusura definitiva o bluff?

Giuseppe Marotta, Paulo Dybala, l’Inter e un possibile quarto incomodo. Potremmo pensare che si siedano tutti ad un ipotetico tavolo per una partita a poker. Questa potrebbe essere una delle possibili interpretazioni riguardo le ultimissime dichiarazioni effettuate da Marotta su Dybala. La mossa di Marotta è una chiusura totale verso il giocatore o un bluff di mercato? Difficile capire quale sia la mossa reale del dirigente interista, che da vero uomo esperto di mercato non è facilmente decifrabile, come un giocatore di poker.

Ecco le parole di Marotta su Dybala

Beppe Marotta allontana (bluff?) Paulo Dybala dall’Inter con le sue dichiarazioni. Eccole: “Dybala? Rappresentava una possibilità ma oggi siamo a posto nel reparto offensivo. Rimane il rispetto e l’affetto verso un calciatore che ho gestito”. Chiosa così sull’argomento Dybala il dirigente interista, ma il dubbio che stia facendo della pretattica resta molto forte. Se invece ci atteniamo solo alle parole dette, si tratta di una chiusura netta verso un giocatore corteggiato, annusato, ma non ancora sotto contratto. Per cui la domanda sorge spontanea: bluff o chiusura totale? Il tempo ci darà una risposta, intanto l’Inter nel reparto offensivo è molto ben coperta e non ha ne fretta ne voglia di cercarsi delle situazioni complicate. Oggi inizia il ritiro dell’Inter e mister Simone Inzaghi può ritenersi abbastanza soddisfatto del mercato effettuato finora. Li davanti, con o senza Dybala c’è chi sta peggio, molto peggio.