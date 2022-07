Calciomercato Juve: Depay si propone ai bianconeri, i dettagli

Non solo cambiamenti a centrocampo ma anche la consapevolezza di dover limare il reparto offensivo di Allegri, rimasto privo di diversi elementi rappresentativi quanto importanti. Nella lista degli attaccanti seguiti e monitorati con attenzione dai bianconeri c’è anche Memphis Depay in uscita dal Barcellona.

Calciomercato Juve, idea Depay per il reparto offensivo

Memphis Depay torna nella lista bianconera per rinforzare il reparto avanzato. L’entourage del nazionale olandese, classe 1994, avrebbe proposto il giocatore alla Juventus, che cerca un vice Vlahovic sul mercato. Depay è in uscita dal Barcellona visto l’affollamento in attacco del club catalano – da Lewandowski ad Aubameyang – e i bianconeri puntano ad averlo a condizioni economiche favorevoli.

Il Barcellona è disposto ad ascoltare offerte per Memphis Depay a patto che valgano 20 milioni di euro, la cifra a cui ha valutato il talentuoso attaccante olandese. Un vecchio pallino, insomma, tornato di moda dalle parti della Continassa, dove la ricerca di un rinforzo per il reparto avanzato rimane una necessità concreta. A frenare l’operazione l’alto ingaggio percepito dal classe ’94: 5 milioni di euro a stagione, troppi per il profilo di attaccante che la Juve ha in mente di acquistare.