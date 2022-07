Calciomercato Juve: si accelera per Paredes, i dettagli

L’infortunio occorso a Paul Pogba ha di fatto cambiato le strategie di mercato della Juventus a centrocampo. Infatti, i bianconeri nelle ultime ore avrebbero accelerato per Leandro Paredes, regista classe 1995 della nazionale argentina, in uscita dal Psg. Riuscire a portare in bianconero Leandro Paredes non significherebbe soltanto aumentare la qualità del centrocampo, ma anche poter contare su un reparto praticamente al completo per la prima parte di stagione.

Paredes-Juve: nuovi contatti col Psg, i dettagli

Come riportato da SportMediaset, la Juve ha individuato in Leandro Paredes il rinforzo giusto per il centrocampo e i contatti per portarlo a Torino sono praticamente giornalieri. L’accordo è dato per molto probabile anche se il Psg lo valuta oltre 20 milioni di euro, mentre i bianconeri vorrebbero scendere sotto quella soglia. L’offerta dei bianconeri, infatti, è di 10 milioni di euro più bonus tra prestito e diritto/obbligo di riscatto.

Inoltre, la Juve prima deve fare spazio nella rosa, sistemando le situazioni che riguardano Ramsey (risoluzione del contratto per il gallese) e Arthur (da cedere il brasiliano, con l’Arsenal sempre in ballo), con Rabiot sullo sfondo.

Per l’argentino, sarebbe un ritorno in Italia, visto che ha già giocato con Chievo, Roma ed Empoli, prima di andare allo Zenit San Pietroburgo e quindi raggiungere la capitale francese.