Calciomercato Juventus: ecco il nome nuovo se non arrivasse Koulibaly

La Juventus si sa, non è un segreto, sta cercando di arrivare a Koulibaly con i soldi che incasserà da De Ligt. Ma la trattativa non si preannuncia ne semplice ne tantomeno rapida. Anzi di mezzo c’è il Napoli e il suo presidente Aurelio De Laurentiis che ha già detto che non cederà Koulibaly alla Juventus. Dopo queste premesse è facile intuire che la trattativa potrebbe arenarsi ancor prima di cominciare e così i bianconeri si guardano intorno, cercando rinforzi altrove.

Gabriel dell’Arsenal il nuovo obiettivo della Juventus

Se Koulibaly non dovesse arrivare, come ad oggi si potrebbe ipotizzare, la Juventus virerebbe su Gabriel, difensore brasiliano in forza all’Arsenal, giocatore classe 1997. Con la squadra londinese vanta 58 partite e 7 gol, in precedenza aveva militato nel Lilla. Si tratterebbe di un buon giocatore che di certo non sarà De Ligt, ma che nelle stagioni giocate in Premier League ha dimostrato di esprimere una continuità di rendimento e un’affidabilità importante. La trattativa è ancora da costruire ma non dovrebbe avere grandi intoppi se la Juventus decidesse di acquistare il brasiliano. Le tempistiche di questa chiusura potrebbero allungarsi per via della cessione di De Ligt, ormai ritenuto sicuro partente. I bianconeri stanno operando sul mercato in maniera certosina e la trattativa Gabriel lo dimostra.