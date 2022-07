Calciomercato Lazio: Maximiano in arrivo? Dallo Spezia raggiunto l’accordo con un altro numero 1

In attesa che si raggiunga l’accordo con Luis Maximiano, giocatore portoghese 1999 del Granada, la Lazio si premunisce con l’acquisto di Ivan Provedel dallo Spezia. Qui l’accordo con il giocatore è stato raggiunto, manca solo quello con lo Spezia, ma non dovrebbero, il condizionale è sempre d’obbligo, esserci particolari ostacoli. Il prezzo di partenza dello Spezia è di 6 milioni, la Lazio offre qualcosa in meno, ma la volontà del giocatore e il fatto che il prossimo anno andrà in scadenza di contratto agevoleranno favorevolmente la trattativa.

Alla scoperta di Maximiano e Provedel, i nuovi probabili portieri della Lazio

Maximiano e Provedel, ecco i nomi dei prossimi portieri della Lazio, che prenderanno il posto di Reina e Strakosha. C’è ancora il probabile e non il certo nel titolo, poichè con il calciomercato in generale e con il presidente Lotito nel caso specifico, dare una certezza è praticamente impossibile. La domanda che i tifosi della Lazio si fanno è: chi sarà il titolare? Sulla carta l’indiziato a partire da numero 1 sembra sia Luis Maximiano, in arrivo dal Granada se si perfezionerà l’intesa con il club spagnolo che chiede 10 milioni di euro. Vedremo se si tratterà a oltranza o si chiuderà subito. Provedel invece dovrebbe chiudersi in modo più veloce. Di sicuro si tratta di due buoni portieri che potranno alternarsi nel corso dell’anno.