Calciomercato Lecce: vicinissimo l’acquisto di un centrocampista, ecco chi è

Il Lecce e Kristoffer Askildsen sono vicinissimi, anzi possiamo quasi dire che sono fatti l’un per l’altro. Da tempo accostato al Cagliari, nelle ultime ore il Lecce ha operato il sorpasso e dovrebbe portarsi a casa senza particolari problemi Kristoffer Askildsen. Centrocampista centrale e all’occorrenza anche esterno, abile in entrambe le fasi di gioco, anche se preferisce la parte difensiva. Mister Baroni ha dato esito positivo per il suo eventuale acquisto che anche qui, come in altri profili già seguiti, prevede la duttilità del giocatore in mezzo al campo.

Ecco chi è nel dettaglio il nuovo acquisto del Lecce

Kristoffer Askildsen è un giocatore norvegese classe 2001. Lo scorso anno ha disputato un campionato da protagonista in Serie A con la Sampdoria terminato con 29 presenze e 1 gol. Questo campionato lo ha lanciato definitivamente e diverse squadre gli stanno facendo la corte. Quando sembrava essere avviato a Cagliari si è intromesso con una certa importanza il Lecce che adesso lo sta per portare a casa. I giallorossi hanno offerto 2,5 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto. La Sampdoria ha comunque già fissato il controriscatto a 3,5 milioni di euro a dimostrazione del valore importante del giocatore. Trattativa che sembra così fatta e finita quella di Askildsen, il Lecce lo aspetta.