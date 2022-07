Calciomercato Lecce: ecco il nome del nuovo obiettivo, è un esterno offensivo

il Lecce non guarda solamente al reparto difensivo e a quello dei portieri, ovviamente c’è grande interesse anche per il reparto offensivo. L’opportunità di mercato che si sta profilando ha un nome e un cognome: Federico Di Francesco, figlio del celebre mister Eusebio e calciatore in forza alla Spal. L’esterno offensivo potrebbe arrivare nel club giallorosso e nella trattativa potrebbero entrare delle contropartite tecniche tra le due squadre. Di Francesco farebbe il percorso che Gabriel Strefezza ha effettuato un anno fa. I tifosi del Lecce si augurano con lo stesso tipo di risultati.

Tutti i numeri di Federico Di Francesco

Federico Di Francesco è un esterno d’attacco classe 1994, all’occorrenza seconda punta o addirittura centrocampista. Proprio la sua duttilità è stata da sempre la dote più apprezzata dagli allenatori che lo hanno avuto in rosa. Cresciuto nel Pescara, ha esordito in Serie A con il Bologna, prima di passare al Sassuolo, alla Spal e all’Empoli. Il calciatore è di proprietà della Spal e proprio con gli emiliani il Lecce dovrà trattare. Di Francesco nell’ultima stagione ha militato nell’Empoli disputando 26 presenze con 5 reti. Se arrivasse al Lecce si tratterebbe di un acquisto importante e dal sicuro valore. Difficilmente il giocatore nella sua carriera ha sbagliato una stagione.