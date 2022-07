Calciomercato Lecce: asta per il portiere, in arrivo Ferguson e un pezzo da 90 in difesa

Il Lecce nel calciomercato appena iniziato ha l’intenzione di rinforzarsi in ogni reparto e sta lavorando in maniera certosina. Si comincia dal portiere, con Wladimiro Falcone l’obiettivo principale nella lista dei desideri. Attualmente secondo portiere (o primo?) della Sampdoria, lo scorso anno ha trovato una continuità sia di presenze che di rendimento, diventando oggetto del desiderio non solo del Lecce. Su di lui infatti si sta scatenando una vera propria asta con diverse squadre di Serie A interessate. Tra queste c’è anche il Lecce.

Ecco il nome del difensore accostato al Lecce

In arrivo dal Genoa invece Nikola Maksimovic, difensore 33enne esperto e in grado di portare solidità e esperienza stessa a un reparto difensivo che ne avrà sicuramente bisogno. Trattativa che dovrebbe andare a buon fine vista la volontà di tutte le parti in causa. Per il centrocampo il Lecce sta pescando in Scozia: Lewis Ferguson di proprietà dell’Aberdeen è il profilo che più interessa. Il Lecce offre 2,3 milioni di euro all’Aberdeen per impossessarsi del suo cartellino. Vedremo quali trattative andranno in porto, sta di fatto che il Lecce sembra muoversi con oculatezza, cercando giocatori di qualità e non solo occasioni di mercato. Il calciomercato è appena iniziato ma il campionato quest’anno è più vicino che mai.