Calciomercato Lecce: spunta un nome nuovo per la porta, ecco di chi si tratta

Il Lecce, nella figura in particolare di Pantaleo Corvino, in questi giorni sta sondando il terreno del calciomercato in maniera spasmodica. Tanti i profili visionati e che verranno ancora attenzionati. Trattative cercate e mirate, ma anche occasioni che il calciomercato stesso presenta all’ordine del giorno. E proprio queste occasioni il Lecce non vuole lasciarsele sfuggire, se le reputasse congeniali. Il nome nuovo per il ruolo del portiere è quello di Simone Scuffet. Accostato da pochissimo ai colori giallorossi, sembra essere solo apparentemente in posizione più defilata rispetto al profilo di Wladimiro Falcone, sempre nel mirino del Lecce, ma anche di molte altre pretendenti. Prende slancio la candidatura proprio di Scuffet, ex promessa del calcio italiano che ha voglia di diventare una certezza.

Alla scoperta di Simone Scuffet, il nome nuovo del Lecce

Simone Scuffet è un portiere classe 1996, da sempre considerato uno dei migliori in Italia. Dopo un inizio di carriera sfavillante si è un pò perso, ma ora vuole tornare ad essere protagonista. Nell’ultima stagione ha giocato a Cipro, nell’Apoel, collezionando 24 presenze. Precedentemente si era diviso tra Spezia e Udinese, squadra con la quale ha esordito in Serie A. Dopo tanto girare potrebbe essere arrivato il momento di mettere un punto. Per il Lecce si tratterbbe dell’occasione di mercato accennata sopra e per il giocatore una possibilità di svoltare la propria carriera.