Calciomercato Milan: De Ketelaere si avvicina, ecco l’offerta dei rossoneri

Non è ancora il momento della svolta per Charles De Ketelaere al Milan. Tuttavia, è arrivato un chiaro segnale circa le ultime voci di mercato. Infatti, il centrocampista è stato l’unico giocatore del Bruges ad essere escluso dall’amichevole disputata ieri dalla sua squadra contro il Copenhagen.

Calciomercato Milan: pronto l’affondo per de Ketelaere

De Ketelaere e il Milan hanno trovato la quadra su una base di 5 anni di contratto, fino al 2027. La trattativa con il giocatore è agli ultimi dettagli (2,5 milioni di euro netti a stagione), poi sarà la volta di chiudere quella con il Club Bruges. I rossoneri avrebbero deciso di alzare la posta fino a 30 milioni di euro, magari con l’inserimento dei giovani Roback (attaccante) e Jungdal (portiere) nell’operazione.

Il giocatore è convinto dell’esperienza al Milan, indipendentemente dal posto titolare o meno. Nei prossimi 3-4 giorni è previsto un nuovo incontro, probabilmente decisivo. Serve ancora un po’ di pazienza, ma è chiaro che sia lui il prescelto nel casting dei trequartisti: perfetto per un ruolo nel Milan, per talento, età, possibilità di valorizzarsi in rossonero.