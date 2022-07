Calciomercato Milan: Sanches, De Ketelaere e Ziyech, uno dei tre si avvicina. Nome nuovo per la difesa

Il Milan, dopo aver risolto la situazione societaria è ripartito sul mercato e in questo momento ha trattative aperte su più fronti. Renato Sanches, De Keteleare e Ziyech sono i nomi che ormai conosciamo bene e che vengono costantemente accostati ai rossoneri. Affermando che ogni giorno potrebbe essere quello buono, non diremmo una cosa tanto lontana dalla verità, ma le trattative per questi tre nomi non sono di veloce risoluzione, ragion per cui si fa un piccolo passo alla volta. Si è partiti forti su Renato Sanches, poi è uscito De Keteleare e infine Ziyech. Non è un caso che siano stati messi in questo ordine.

Ecco le novità su Ziyech, De Keteleare, Sanchez e Tanganga

Dei tre nomi sopra citati su di un giocatore sembra essere arrivato il punto di svolta: Charles De Keteleare. Il Milan ha trovato un accordo di base con l’agente di De Ketelaere. Ci sarebbe l’ok anche da parte del suo procuratore a un contratto fino al 2027 con un ingaggio da 2,5 milioni all’anno. Ora c’è da chiudere l’accordo con il Bruges. Sarebbe davvero un gran colpo questo se andasse in porto come sembra. Gli altri due nomi sono sempre nella lista della spesa del Milan, anche se al momento sono meno percorribili. Per quanto riguarda Hakim Ziyech, il marocchino è fuori dal progetto tecnico di Tuchel. Un assist per il Milan, che continua a trattare con le parti. Per Renato Sanches, invece, le società proseguono con i contatti per chiudere, con il giocatore e l’agente Jorge Mendes che, però, vogliono creare un’asta per l’ingaggio del portoghese del Lille. Ecco perchè Ziyech e Sanches sembrano al momento divenire secondari rispetto alla trattativa De Keteleare che sembra in fase di decollo. Non è detto che di questi tre nomi non ne potrebbero arrivare addirittura due. Capitolo difensore si intitola Japhet Tanganga, classe 1999, in forza al Totthenam. Non è di certo un profilo alla Botman rimasto indigesto ai rossoneri, ma potrebbe essere un nuovo Kalulu ad esempio. O meglio questa è la speranza, tanto lontana dalla realtà? Vedremo. Tanganga è comunque un difensore di grande prestanza fisica e abile nel gioco aereo. Altri nomi per la difesa sono Diallo, Acerbi e Hincapie.