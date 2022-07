Calciomercato Milan, obiettivo Ziyech per un attacco super

Adesso che Maldini ha rinnovato, non si perderà tempo per il Calciomercato Milan, obiettivo Ziyech per l’attacco. I rossoneri pensato alla giusta strategia per portarlo a Milanello già da tempo.

Calciomercato Milan, obiettivo Ziyech: la strategia dei rossoneri

I rossoneri non smettono di seguire Hakim Ziyech, obiettivo puntato già da diverso tempo da Maldini e Massara. La società lombarda non può permettersi il trasferimento, ma questo non rende impossibile l’operazione. La dirigenza del Diavolo ha messo a punto una strategia per mettere a segno il colpo di mercato.

Così come l’Inter ha ottenuto un ritorno di Romelu Lukaku, anche il Milan spera di negoziare un prestito con opzione di acquisto per il 29enne marocchino. Hakim, ex Ajax, è autore di 8 gol e 6 assist in 44 partite la scorsa stagione, è da mesi portiere del Milan.

Le due società potrebbero mettersi d’accordo per un prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto ancora da stabilire. L’ostacolo è l’ingaggio del giocatore; attualmente percepisce circa 6.5 milioni di euro: è necessario che i Blues vengano incontro ai Campioni d’Italia che non possono e non vogliono sostenere una tale spesa.

I numeri di Ziyech nell’ultima stagione, secondo Transfermrkt

Premier League: 23 presenze, 4 gol, 3 assist e 3 cartellini gialli.

Champions League: 9 presenze, 1 gol, 2 assist e 2 cartellini gialli.

Supercoppa UEFA: 1 presenza ed 1 gol.

Mondiale per Club: 2 presenze.

FA Cup: 5 presenza e 2 gol.

Carabao Cup: 4 presenze ed 1 assist.