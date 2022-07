Calciomercato Napoli: Deulofeu a un passo, le cifre

Ormai sfumata la possibilità di portare in maglia azzurra lo svincolato Paulo Dybala, il Napoli ha virato con fermezza su Gerard Deulofeu. L’Udinese, infatti, si sarebbe convinto ad accettare l’ultima offerta dei partenopei per il fantasista argentino. Non a caso, il calciatore non ha giocato l’amichevole precampionato dei bianconeri contro l’Ilirija Lubiana.

Calciomercato Napoli, trattativa in chiusura per Deulofeu: i dettagli

La trattativa tra Udinese e Napoli sembra destinata a chiudersi in tempi brevi e nei prossimi giorni dovrebbero arrivare ulteriori sviluppi, magari agevolati da qualche uscita nel reparto offensivo di Spalletti. Il club friulano avrebbe dato il suo via libera al trasferimento di Gerard Deulofeu. La situazione dunque si sarebbe sbloccata e presto l’attaccante potrebbe raggiungere il gruppo azzurro in ritiro.

Le cifre dell’affare parlano di una chiusura intorno ai 16-17 milioni di euro, senza contropartite. Il club azzurro ha un accordo di massima con gli agenti dell’attaccante catalano: quattro anni di contratto a 2,5 milioni di euro netti più bonus. In settimana potrebbe arrivare la decisiva fumata bianca. Deulofeu è vicinissimo al Napoli.