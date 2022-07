Calciomercato Palermo: ecco il nome del giocatore tuttofare in arrivo

Il Palermo sta per avere in dote un giocatore tuttofare, in grado di svolgere tutti i ruoli, dal terzino addirittura all’attaccante. Il suo ruolo naturale è l’esterno di centrocampo, ma davvero nella sua giovane carriera ha ricoperto tutti i ruoli. Stiamo parlando di Salvatore Elia, classe 1999 di proprietà dell’Atalanta ma che lo scorso anno ha militato nelle fila del Benevento. Siamo solo ai dettagli per quanto riguarda la conclusione di questa trattativa che non dovrebbe tardare a concretizzarsi.

Tutti i numeri di Salvatore Elia, nuovo arrivo in casa Palermo

Ancora non possiamo scrivere il nome Palermo accanto alla prossima squadra di Salvatore Elia, ma è solo questione di ore. Questo giovane esterno di centrocampo, all’occorrenza terzino o addirittura punta, arriva dal Benevento dove la scorsa stagione ha disputato 25 partite realizzando 1 gol nel campionato di Serie B. L’accordo però il Palermo lo ha realizzato con l’Atalanta, proprietaria del cartellino del giocatore che arriva in Sicilia in prestito con diritto di riscatto a favore del club rosanero e controriscatto per l’Atalanta. Sul lato tecnico si tratta di un arrivo importante, soprattutto per la duttilità di questo giovane che parte da esterno destro ed è capace di muoversi in tutte le zone del campo.