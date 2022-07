La Salernitana non si ferma, ecco chi è arrivato dal Lille

La Salernitana dopo aver sondato il terreno per l’attaccante ed essere in fase avanzata per alcuni profili, stavolta mette a segno un colpo. Arriva dal Lilla Domagoj Bradaric, un esterno mancino classe 1999. Colpo importante per le strategie di mister Nicola, in quanto il ruolo naturale di Bradaric è il quinto di sinistra, quello che poi mancava nella rosa della Salernitana. Dopo grandi prestazioni con la maglia del Lilla, il giocatore che si è perso un po’ negli ultimi periodi ha bisogno di ritrovarsi e ritrovare la continuità, anche di rendimento.

Tutti i numeri di Bradaric

Domagoj Bradaric arriva alla Salernitana dal Lilla a titolo definitivo. Acquistato per 5 milioni di euro circa. Il Lilla lo aveva prelevato dall’Hajduk Splalato tre anni fa per 6,5 milioni di euro. Con i francesi ha vinto lo scudetto nella stagione 20/21 e l’anno scorso la Supercoppa francese. Nel campionato che si è appena concluso ha giocato poco come dicevamo, solo 14 presenze per lui, dovute dal cambio modulo del nuovo allenatore, che ha puntato sul 4-4-2. Bradaric non essendo un terzino naturale ha bisogno di ampi spazi per dare il meglio e ha finito col perdere il posto. Con il modulo della Salernitana e di mister Nicola di sicuro avrà gli spazi giusti e lo spazio da titolare per dimostrare tutto il suo valore. Benvenuto in Serie A.