Calciomercato Salernitana: due bomber importanti nel mirino, ecco i nomi

La Salernitana prova a prendere un big in attacco. Due sono i nomi altisonanti che vengono accostati alla squadra campana e si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano come Arkadiusz Milik e Boulaye Dia del Villarreal. Per Milik si tratta di un ritorno di fiamma in casa granata, mentre per Dia la trattativa sembra essere in fase più avanzata. Sulla carta favorito il secondo, ma non sottovalutiamo la pista che porta al polacco ex Napoli.

Dia e Milik, i due possibili bomber della Salernitana, ecco le trattative in corso

Boulaye Dia, partiamo con l’attaccante favorito per il suo arrivo a Salerno. Si tratta di un attaccante centrale senegalese, classe 1996 di proprietà del Villarreal. Ci sarebbe già un accordo con il giocatore e soprattutto con la società spagnola per 2.5 milioni di euro e riscatto fissato a 11. Al giocatore andrebbero all’incirca 2 milioni di euro. Nell’ultima stagione in Spagna ha disputato 35 partite facendo il suo debutto anche in Champions League. A Salerno sognano già questo gran colpo. Dicevamo di Milik che potrebbe tornare in Italia, proprio alla Salernitana che lo corteggia ancora. Per prenderlo potrebbero bastare 12 milioni di euro, ma tanto dipende anche dalla volontà del giocatore. Per ora argomento Milik che rimane in stand-by. Chi dei due arriverà per la Salernitana sarà un colpo ad effetto.