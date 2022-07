Calciomercato Salernitana: interessa il forte centrocampista del Cagliari, ecco di chi si tratta

La Salernitana sta cercando un centrocampista per completare la sua rosa e si è inserita nella corsa per Marko Rog del Cagliari. L’interesse è forte, tanto che è già stata recapitata una prima offerta, peraltro respinta al mittente. Di sicuro ce ne saranno altre verso questo giocatore molto richiesto sul mercato. La prima offerta che aveva fatto la Salernitana prevedeva in cambio di Rog delle contropartite tecniche e i nomi erano da scegliere tra Simy, Gigliolo e Capezzi. Il Cagliari ha risposto con un secco no.

Ecco chi è Marko Rog, nuovo obiettivo della Salernitana

La Salernitana vuole Marko Rog per poterlo inserire a posto di Ederson. Ma dovrà fare i conti con la resistenza e le richieste del Cagliari. Vedremo come si evolverà la trattativa tra le due squadre, di sicuro i campani miglioreranno la loro offerta. Marko Rog è un profilo molto richiesto sul mercato, uno dei più ricercati. Rog è un centrocampista con doti offensive, croato classe 1995. A Cagliari dal 2019 con i sardi ha disputato 52 partite segnando 1 gol. La sua prima esperienza in Italia è stata con il Napoli dal 2016 al 2019 collezionando anche qui 52 presenze e 2 reti. Prima di Cagliari è andato per metà stagione in prestito al Siviglia. Ora è il turno della Salernitana? Le possibilità, e tante, ci sono.